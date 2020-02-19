Скраб для кишечника из льняной муки спасет от многих заболеваний

Загрязненный кишечник вызывает массу заболеваний, вплоть до самых грозных. Клизмы очищают лишь небольшой участок толстой кишки, не меняя картины в целом. Промывание кишечника с помощью медицинской аппаратуры является дорогой процедурой, к тому же она нарушает микрофлору кишечника.

Цифры и факты За 70 лет жизни:

  • • через кишечник проходит 100 тонн пищи, 40 тысяч литров жидкости;
  • • скапливается более 15 кг каловых камней,токсичных отходов жизнедеятельности, отравляющих кровь и наносящих непоправимый вред нашему организму.
     

Известно, что для избавления от многих заболеваний достаточно очистить кишечник. Отлично показала себя в этом мука из семян льна. 

Принимать ее нужно по следующей схеме:

1-я неделя: 1 дес. ложка льняной муки крупного помола, размешанная в 100 г любого кисломолочного продукта (йогурт, кефир, сметана). 

2-я неделя: 2 дес. ложки льняной муки крупного помола, размешанные в 100 г кисломолочного продукта. 

Эту смесь принимать утром вместо завтрака. 

Толстый и тонкий кишечник очищаются от слизи и каловых камней, паразитов, при этом полностью сохраняется микрофлора кишечника. 

 ВАЖНО! 

  • • В этот период необходимо соблюдать водный режим: пить не менее 2 л воды в день. 
  • • Муку из семян льна необходимо готовить ежедневно, она должна быть свежемолотой. 
  • • Данное средство способствует выведению из организма токсичных веществ, шлаков, понижению уровня холестерина в крови. Выводит многие виды паразитов, а также грибки и вирусы.

Противопоказания

Необходимо учесть: если мука поменяла окрас, стала влажной при хранении или обрела неприятный аромат миндаля – не сомневайтесь в том, что продукт испорчен. Семя льна при несоблюдении необходимых условий хранения вырабатывает и накапливает синильную кислоту.

Как и у всех других натуральных продуктов, у муки из семян льна противопоказания тоже есть:

  • - нарушение работы яичников и матки (поликистоз, фиброма, эндометрит);
  • - период беременности и лактации;
  • - заболевания предстательной железы (не рекомендовано применение льняной муки даже при риске подобных заболеваний, обусловленном генетической предрасположенностью);
  • - камни в почках;
  • - воспалительные процессы в кишечнике;

Обнаружение одного из пунктов не является строгим запретом к применению. В этом случае применять продукт следует осмотрительно и желательно по рекомендациям специалиста.

Мука из семян льна - народный рецепт здоровья! Поистине уникальный продукт, который поможет избавиться от болезней, лишних килограмм и вернуть себе молодость и здоровье.

здоровье
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Я не могу себе позволить быть худой

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Как бы само собой подразумевается, что дамы и девушки всегда, во все века мечтают приблизиться и к идеальной внешности. Быть похожими на иконы стиля, на звезд…. И появилась целая индустрия, помогающая в этом, и, разумеется, реклама.

"Не допусти, чтобы тебя назвали "тощей" – так когда-то рекламировались таблетки для набора веса. Давили не только на дам – на мужчин тоже.

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Дама с роскошным декольте склонила голову, и на ее лице как по мановению волшебной палочки засияла прекрасная улыбка, чтобы сообщить миру нечто волнующее: "Я не могу себе позволить быть худой", - таким было послание пышнотелой красотки.

Красотку звали Ракель Уэлч, и она была американской актрисой, секс-символом и иконой рекламы".

Ее портрет писал сам Сальвадор Дали. Получилась очень ассоциативно ...

Вот она глазами Дали:

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А вот она позируя:

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Чудо-средство, которое рекламировала Уэлч, - смесь из сахара, масла и витаминов. Покупателям обещали, что они без труда наберут вес и раздобреют 😊 без "рыбьего жира, сахарных растворов, наркотиков и переедания".

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Линда Пек

Средства для увеличения веса рекламировали и другие голливудские красавицы. "Если хочешь быть популярной, ты не можешь себе позволить быть худой", - говорила актриса Линда Пек.

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"Обещание пышнотелых див всегда было одинаковым: выпей эту таблетку, и ты будешь такой же, как мы. Пышногрудой, пухлой, прекрасной. Пропагандировался идеал красоты, который, по словам социолога Отто Пенца из Венского университета, сформировался уже в начале века: так называемые "песочные часы" - тонкая талия, округлые ягодицы, большая грудь".

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"Роскошное тело, имеющее форму песочных часов благодаря корсету, символизировало достаток и статус", - отмечает Пенц.

Ну, это примерно, как сегодня – натренированное тело с изгнанным до последней капли жира – символизирует богатство и статус)).

В Европе тогда рекламировали средства для увеличения веса, преимущественно во времена больших лишений после мировых войн.

"Sargol превратит худых и тощих в жизнерадостных, счастливых созданий с красивыми формами", - звучал один из слоганов. Средство обещало невероятное: прибавить в весе 17 кг за 40 дней", - говорится в статье.

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"В США роскошные формы стали символом 1950-х, как пышные нижние юбки и Элвис Пресли.

Наиболее известной представительницей такого "фигуристого" образа была Мэрилин Монро.

"Монро, как рассказала она изданию, ела на завтрак два сырых яйца, смешанных с теплым молоком, на ужин - жареную баранину, печень или стейк с пятью картофелинами. А на десерт - стаканчик мороженого с теплой сливочной карамелью. Больше всего ее всегда беспокоило то, что она могла не наесться, сказала Монро".

Целевой аудиторией реклам увеличения веса были и мужчины.

"С таким пугалом я бы нигде не появилась", - говорила одна из женщин на пляже в рекламе средства Numal в 1951 году.

Препарат с железом и дрожжами в составе обещал: "С тех пор, как я прибавил в весе десять фунтов, я хожу на свидания со всеми, с кем захочу".

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И только в 1970-е реклама увеличения веса постепенно исчезла из американских журналов.

"Песочные часы" давно сменил другой идеал красоты: андрогинный детский тип фигуры, который идеально олицетворяла англичанка Лесли Хорнби – Твигги.

Благодаря Твигги, рост которой - 168 см, а вес 41 кг, мини-юбка приобрела мировую известность и разгорелись жаркие дебаты об анорексии.

Дебаты – да, они не прекращаются и сегодня, но времена пышности прошли.

Хрупкая школьница с мальчишеской прической, Твигги стала первой моделью из рабочего класса и лицом 1960-х.

Ее обожали и ненавидели, обвиняя в порождении поколения анорексиков.

А женщины стали прибегать к амфетаминам для похудения до минимального размера.

Другие пытались натянуть на себя корректирующее белье – это вместо корсета, выпялившего грудь).

А особенно бесстрашные употребляли чудо-напитки наподобие Prolinn: изобретенную в 1976 году Роджером Линном субстанцию из измельченных рогов животных, сухожилий, костей и других отходов.

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Но ни одна пытка не была для женщин слишком ужасной, чтобы выглядеть, как андрогинная Твигги.

Что еще нам готовит мода на внешность? В принципе, выбор не велик – или худоба, как у моделей, или попа, как у Кардашьян.

Что предпочтительнее?

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