Скраб для кишечника из льняной муки спасет от многих заболеваний

Загрязненный кишечник вызывает массу заболеваний, вплоть до самых грозных. Клизмы очищают лишь небольшой участок толстой кишки, не меняя картины в целом. Промывание кишечника с помощью медицинской аппаратуры является дорогой процедурой, к тому же она нарушает микрофлору кишечника.
Цифры и факты За 70 лет жизни:
- • через кишечник проходит 100 тонн пищи, 40 тысяч литров жидкости;
- • скапливается более 15 кг каловых камней,токсичных отходов жизнедеятельности, отравляющих кровь и наносящих непоправимый вред нашему организму.
Известно, что для избавления от многих заболеваний достаточно очистить кишечник. Отлично показала себя в этом мука из семян льна.
Принимать ее нужно по следующей схеме:
1-я неделя: 1 дес. ложка льняной муки крупного помола, размешанная в 100 г любого кисломолочного продукта (йогурт, кефир, сметана).
2-я неделя: 2 дес. ложки льняной муки крупного помола, размешанные в 100 г кисломолочного продукта.
Эту смесь принимать утром вместо завтрака.
Толстый и тонкий кишечник очищаются от слизи и каловых камней, паразитов, при этом полностью сохраняется микрофлора кишечника.
ВАЖНО!
- • В этот период необходимо соблюдать водный режим: пить не менее 2 л воды в день.
- • Муку из семян льна необходимо готовить ежедневно, она должна быть свежемолотой.
- • Данное средство способствует выведению из организма токсичных веществ, шлаков, понижению уровня холестерина в крови. Выводит многие виды паразитов, а также грибки и вирусы.
Противопоказания
Необходимо учесть: если мука поменяла окрас, стала влажной при хранении или обрела неприятный аромат миндаля – не сомневайтесь в том, что продукт испорчен. Семя льна при несоблюдении необходимых условий хранения вырабатывает и накапливает синильную кислоту.
Как и у всех других натуральных продуктов, у муки из семян льна противопоказания тоже есть:
- - нарушение работы яичников и матки (поликистоз, фиброма, эндометрит);
- - период беременности и лактации;
- - заболевания предстательной железы (не рекомендовано применение льняной муки даже при риске подобных заболеваний, обусловленном генетической предрасположенностью);
- - камни в почках;
- - воспалительные процессы в кишечнике;
Обнаружение одного из пунктов не является строгим запретом к применению. В этом случае применять продукт следует осмотрительно и желательно по рекомендациям специалиста.
Мука из семян льна - народный рецепт здоровья! Поистине уникальный продукт, который поможет избавиться от болезней, лишних килограмм и вернуть себе молодость и здоровье.