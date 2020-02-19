Скраб для кишечника из льняной муки спасет от многих заболеваний

Загрязненный кишечник вызывает массу заболеваний, вплоть до самых грозных. Клизмы очищают лишь небольшой участок толстой кишки, не меняя картины в целом. Промывание кишечника с помощью медицинской аппаратуры является дорогой процедурой, к тому же она нарушает микрофлору кишечника.

Цифры и факты За 70 лет жизни:

• через кишечник проходит 100 тонн пищи, 40 тысяч литров жидкости;

• скапливается более 15 кг каловых камней,токсичных отходов жизнедеятельности, отравляющих кровь и наносящих непоправимый вред нашему организму.

Известно, что для избавления от многих заболеваний достаточно очистить кишечник. Отлично показала себя в этом мука из семян льна.

Принимать ее нужно по следующей схеме:

1-я неделя: 1 дес. ложка льняной муки крупного помола, размешанная в 100 г любого кисломолочного продукта (йогурт, кефир, сметана).

2-я неделя: 2 дес. ложки льняной муки крупного помола, размешанные в 100 г кисломолочного продукта.

Эту смесь принимать утром вместо завтрака.

Толстый и тонкий кишечник очищаются от слизи и каловых камней, паразитов, при этом полностью сохраняется микрофлора кишечника.

ВАЖНО!

• В этот период необходимо соблюдать водный режим: пить не менее 2 л воды в день.

• Муку из семян льна необходимо готовить ежедневно, она должна быть свежемолотой.

• Данное средство способствует выведению из организма токсичных веществ, шлаков, понижению уровня холестерина в крови. Выводит многие виды паразитов, а также грибки и вирусы.

Противопоказания

Необходимо учесть: если мука поменяла окрас, стала влажной при хранении или обрела неприятный аромат миндаля – не сомневайтесь в том, что продукт испорчен. Семя льна при несоблюдении необходимых условий хранения вырабатывает и накапливает синильную кислоту.

Как и у всех других натуральных продуктов, у муки из семян льна противопоказания тоже есть:

- нарушение работы яичников и матки (поликистоз, фиброма, эндометрит);

- период беременности и лактации;

- заболевания предстательной железы (не рекомендовано применение льняной муки даже при риске подобных заболеваний, обусловленном генетической предрасположенностью);

- камни в почках;

- воспалительные процессы в кишечнике;

Обнаружение одного из пунктов не является строгим запретом к применению. В этом случае применять продукт следует осмотрительно и желательно по рекомендациям специалиста.

Мука из семян льна - народный рецепт здоровья! Поистине уникальный продукт, который поможет избавиться от болезней, лишних килограмм и вернуть себе молодость и здоровье.